IMF Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. IMF Türkiye için büyüme beklentisini yükseltirken küresel ekonomi için düşürdü.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini değiştirilmedi.

Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2,7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedildi.

IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

Raporda, Türkiye için enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 35,9 ve gelecek yıl için yüzde 22,8 olarak belirlendiği, ülkede işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 9,4 ve gelecek yıl yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı.