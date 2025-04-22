Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 22.04.2025 16:56

IMF Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası Para Fonu Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yükseltti. 2025 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2,7 büyüyeceği öngörüldü. IMF, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerinde ise aşağı yönlü revizyona gitti.

IMF Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. IMF Türkiye için büyüme beklentisini yükseltirken küresel ekonomi için düşürdü.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini değiştirilmedi.

Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2,7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedildi.

IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

Raporda, Türkiye için enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 35,9 ve gelecek yıl için yüzde 22,8 olarak belirlendiği, ülkede işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 9,4 ve gelecek yıl yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı.

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler İMF
Sıradaki Haber
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı, kaza yerine ekipler sevk edildi
17:23
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
16:58
İşgalci İsrail askerleri, Filistinli babayı gözaltına almak için 12 yaşındaki oğlunu alıkoydu
16:35
Çin, ateşkesi izlemek için Myanmar'a heyet gönderdi
17:22
Ankara için sağanak uyarısı: Su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
FOTO FOKUS
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ