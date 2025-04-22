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Ekonomi
AA 22.04.2025 13:11

20 ülkeye yapılan hamsi ihracatıyla 9 milyon dolar gelir sağlandı

Türkiye'nin hamsi ihracatı 1 Eylül 2024'te başlayıp 15 Nisan 2025'te sona eren av sezonunda 9 milyon 171 bin 538 dolara ulaştı. Sezonda 20 ülkeye hamsi ihraç edilirken, en fazla dış satım sırasıyla Belçika, Fransa ve Almanya'ya yapıldı.

20 ülkeye yapılan hamsi ihracatıyla 9 milyon dolar gelir sağlandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, av sezonunda Türkiye'den 20 ülkeye 2 bin 606 ton hamsi satıldı, 9 milyon 171 bin 538 dolar kazanç sağlandı.

En fazla hamsi ihraç edilen 3 ülke, Belçika, Fransa ve Almanya oldu. Türkiye'den Belçika'ya bu sezon 2 milyon 783 bin 30 dolarlık, Fransa'ya 2 milyon 615 bin 636 dolarlık, Almanya'ya 1 milyon 139 bin 164 dolarlık hamsi ihraç edildi.

"Kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, hamsinin ülkenin ve bölgenin önemli su ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Karadeniz'de hamsinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirten Yıldırım, bu kapsamda da hamsi ihracatından elde edilen gelirin sektör adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Yıldırım, hamsinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada tüketildiğini ifade ederek, "Belçika, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Türk hamsisine büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Belçika'ya yapılan ihracatın 2,7 milyon doları aşması, bu pazardaki yerimizin güçlendiğini gösteriyor. Bu talebi karşılamak ve sürdürülebilirliği sağlamak adına hem avcılıkta hem de işleme teknolojilerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Su ürünleri ihracatının artarak devam etmesi için sektör paydaşlarının birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayan Yıldırım, "Amacımız, Türk hamsisini dünya pazarlarında daha da bilinir kılmak ve su ürünleri ihracat potansiyelimizi daha da artırmak. Bu doğrultuda ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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