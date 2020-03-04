Georgieva, salgının uluslararası ekonomiye vereceği zarara dikkat çekerek birtakım uyarılarda bulundu.

Covid-19'u "ciddi bir tehdit" olarak niteleyen IMF Başkanı, küresel ekonomik büyüme rakamlarının geçen seneki seviyelerin altında kalabileceğini söyledi.

Harcamaların ağırlıklı olarak tıbbi ürünlere yapıldığına dikkat çeken Georgieva, virüsün oluşturduğu şok etkisinin arz-talep dengesini etkilediğini ve hareketliliği sınırladığını ifade etti.

Georgieva ayrıca, Çin'in üretim faaliyetlerinin yüzde 60'ının salgın öncesi haline döndüğünü, gelecek haftalarda yüzde 90 bandına çıkılmasının umulduğunu kaydetti.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sanal ortamda yapılacak

IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal ortama taşınması için ortak bir plan uygulama kararı alındığını bildirmişti.

Georgieva ve Malpass tarafından yapılan ortak açıklamada, Covid-19 salgınındaki gelişmeler ve neden olduğu "insanlık trajedisinden" derin endişe duyulduğu belirtilmişti.