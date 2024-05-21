İkinci el araç satışında yeni dolandırıcılık: İkiz araçla ekspertiz

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte kısmi hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil sektöründe yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya başladı.

Dolandırıcılar, parçası değişmiş, boyalı veya kilometre sorunu olan araçları daha gösterişli hale getirmek adına 'ikiz araç' yöntemine başvurmaya başladı.

Rapor düzenlenecek araç ile aynı marka, model ve renkte olan normal bir aracı plaka değişikliği yaparak ekspertize getiren dolandırıcılar, satışı yapılacak araç sağlammış gibi sahte rapor alıyor.

Alınan bu raporla birlikte araçların kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunuluyor.

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, dolandırıcıların son zamanlarda trend hale getirdiği yöntemini anlattı.

Uysal, şunları söyledi:

"Gösterilen araçtan farklı bir araç getiriliyor. Aynı model aynı marka araçları bulup, kötü aracın plakasını değiştirerek başka bir araca plakayı takıp getirenler oluyor. Buradan temiz, boyasız raporu alarak daha sonra bu aracın plakasını tekrar değiştirerek vatandaşları mağdur ediyorlar. Başka bir aracın kötü yönlerini gizlemek için bu yapılan işlemler dolandırıcılığa giriyor." dedi.

Şasi ve motor numaralarının kontrolü önemli

Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için araç alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları vurgulayan Uysal, bu süreçlerin başında şasi ve motor numaralarının kontrolünün önemine dikkati çekti.

Fiziksel kontrollerin yanı sıra, bilgisayarlı kontroller de büyük önem taşıyor. Aracın beyni üzerinde kontroller, aracın geçmişi ve mevcut durumu hakkında detaylı bilgi sunuyor. Bu sayede, olası dolandırıcılık vakaları daha kolay tespit edilebiliyor ve vatandaşların mağdur olma riski azaltılıyor.

"'Benim aracım kusursuz' havası vermeye çalışanlar da var"

Dolandırıcıların satışa sunacağı aracın raporunun daha önceden hazırlandığının altını çizen Uysal, "Bazı ekspertizlerin rapor örneğini yazıcıdan çıkartıp bunu bilgisayarda düzeltip aracın kusurlarını kapatanlar var. Kaşe ve ıslak imza yok. Aracı satmak istediği ortama atıp işte 'benim aracım kusursuz' havası vermeye çalışanlar da var. Rapor üzerinde oynadığı için sahteciliğe giriyor. Önceden alınan raporlarla değil, alınacak araçların tekrar bir ekspertize göstermelerini rica ediyorum vatandaşlarımızdan. Bunun raporu 3 gün önce 5 gün önce yapıldı şeklinde değil, aracın alınacağı gün kendiniz gözlemleyerek raporunuzu hazırlatın. Çünkü o süre zarfında aracın bir olumsuzluğa karışmadığını bilemeyiz" diye konuştu.