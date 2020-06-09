Haber Giriş: Kaynak: AA
İhtisas serbest bölgeleri kuracak şirketlere kar payı desteği
Ticaret Bakanı Pekcan, "İhtisas serbest bölgeleri kuracak şirketlere yatırım tutarının yüzde 50’sine kadar azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yüksek teknoloji ihracatına katkı sağlayacak firmalara kira, istihdam destekleri ile gelir, kurumlar ve gümrük vergisi istisnaları sunacağız" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 11:53
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