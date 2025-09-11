Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 11.09.2025 11:58

İhracatta yeni pazarların kapısı aralanacak

Yeni OVP döneminde, potansiyel ihracat pazarlarına yönelik yeni ticaret anlaşmaları imzalanması, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere stratejik işbirliklerinin ülke öncelikleri doğrultusunda desteklenmesi için jeoekonomik politikalara odaklanılması planlanıyor.

İhracatta yeni pazarların kapısı aralanacak

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgiye göre programla, ihracatın artırılması amacıyla ticaret diplomasisi ve stratejik işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda potansiyel ihracat pazarlarına yönelik yeni ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesi için ticaret diplomasisi araçları etkin şekilde kullanılacak.

Aynı zamanda dost, yakın ve uzak ülkeler başta olmak üzere, farklı pazarlara ilişkin ikili ve çok taraflı diyalog mekanizmalarından faydalanılacak. Stratejik önemdeki Kalkınma Yolu Projesi dahil, bölgesel bağlantısallık projelerinin ülke öncelikleri doğrultusunda desteklenmesi için jeoekonomik politikalar sürdürülecek.

Orta Asya ülkeleri ve Türk dünyası ile işbirliği hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarla güçlendirilecek.

Yurt dışında gerçekleştirilen kalkınma işbirliği projeleri aracılığıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini yüklenen firmaların daha geniş pazarlara yönelmelerini sağlayacak mekanizmalar geliştirilecek.

Bilim ve teknoloji diplomasisi de yürütülecek

Bilim ve teknoloji diplomasisine odaklanılarak, yapay zeka başta olmak üzere dijital ve çığır açan teknolojilere ilişkin ikili ve çok taraflı işbirlikleri üzerinde durulacak.

Bu hedefler doğrultusunda hizmet ticareti alanındaki potansiyelin daha etkin kullanılması için çalışmalar yürütülecek. Küresel ölçekteki yeni eğilimler yakından takip edilerek turizm, lojistik ve taşımacılık, bilişim, finansal hizmetler ve danışmanlık, eğitim, sağlık ve spor turizmi, fuarcılık, kültür endüstrileri, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik, yeşil hizmetler sektörlerinde uluslararası pazarlarda markalaşma ve rekabet gücü odaklı döviz kazandırıcı hizmet ticareti desteklenecek.

Turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline ve tüm yıla yaygınlaştırılması amacıyla farklı ürünleri aynı anda sunan turizm alanları oluşturulacak. Ziyaretçi başına gelirin artırılmasına odaklanılarak tematik turizm türleri desteklenecek. Daha fazla firmanın dahil olması sağlanarak yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının tedarik zincirindeki konumu güçlendirilecek. Eğitim hizmetleri alanında uluslararası öğrenci kaynaklı ihracat gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapılacak.

Yapay zeka tabanlı sağlık teknolojileri geliştirilecek

İthalata bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmalar da bu hedefleri destekler nitelikte olacak. Özellikle son yıllarda arama ve üretim faaliyetleri sayesinde ekonomiye kazandırılan rezervlerin ithalat bağımlılığını azaltmaya katkısı sürdürülecek.

Enerji ve diğer kritik emtialar gibi unsurların yurt içinde üretimi teşvik edilecek, tüketim malı ithalatına talep sınırlandırılacak. Türkiye'nin bölgesel enerji ticaret merkezi olması hedefiyle çalışmalar yürütülecek. Uluslararası yükümlülükler kapsamında yerli üretimin korunmasını sağlayacak önlemler yürürlüğe konulacak.

Ulusal sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu tıbbi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti ve yapay zeka tabanlı sağlık teknolojilerinin araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları yürütülerek yerli ürünler geliştirilecek.

