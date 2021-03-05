Madencilik sektörünün ihracatında geçen yılın aynı ayına kıyasla değer bazında yüzde 47,21 artış yaşanırken, toplam ihracat ilk 2 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,71’lik artışla 768,7 milyon dolar oldu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer yaptığı açıklamada, maden sektörü şubat ayı ihracatının 415,5 milyon dolar olduğunu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,21 arttığını söyledi.

Dinçer, doğal taş ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,45’lik artış grafiği yakaladıklarını belirterek, “Buradaki artışı önemsiyoruz çünkü dünyanın doğal taşta en büyük dört ihracatçısından biriyiz. Hedefimiz dünya ihracatında pazar payımızı arttırmak.” dedi.

En çok metalik cevherler grubunda ürün ihraç edildi

Doğal taş ihracatının 160,8 milyon dolarlık kısmını işlenmiş doğal taş, 118,1 milyon dolarlık kısmını ise blok doğal taş ihracatının oluşturduğunu kaydeden Dinçer, maden ihracatının ürün grubu bazında incelendiğinde en çok ihracatın metalik cevherler grubunda yapıldığını gördüklerini dile getirdi.

Dinçer, şubat ayı sonu itibarıyla, metalik cevherler ihracatında yüzde 64,65 artış ile 271,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Endüstriyel minerallerde yüzde 9,83’lük artışla 148,3 milyon dolar, ferro alyajlarda ise yüzde 52,09 artışla 37,5 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Alt ürün grubu bazında bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürün blok mermer-traverten, işlenmiş mermer, çinko cevherleri, işlenmiş traverten ve krom cevherleri oldu.” değerlendirmesinde bulundu.