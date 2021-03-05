Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin yüzde 66’sı deprem riskli alanlarda yer alıyor ve nüfusun yüzde 71’i bu alanlarda ikamet ediyor.

İzmir depremiyle birlikte son bir asırda yaşanan 57 büyük depremde 80 bin vatandaş hayatını kaybetti.

Riskli binalar yıkılarak güvenli binalar inşa ediliyor

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile muhtemel bir afet anında yıkılma ve hasar görme ihtimali bulunan riskli binaların tespitinin yapılması, burada yaşayanların tahliyesinin sağlanması ve bu binaların yerine güvenli yapıların inşa edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm uygulamaları, "Riskli Yapı" tespiti yapılan yapılar ile Cumhurbaşkanınca ilan edilen "Riskli Alan" ve Bakanlıkça belirlenen "Rezerv Yapı Alanı" olarak yürütülüyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların yerine daha sağlam ve güvenli binalar inşa ediliyor.

Kira yardımı ve kredilerde faiz desteği sağlandı

Bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'ndan 839 milyon lira "riskli alan", 3 milyar 792 milyon lira "riskli yapı" olmak üzere hak sahiplerine 4 milyar 631 milyon lira kira yardımında bulunuldu.

Hak sahiplerinin bankalardan kullandıkları kredilere 151 milyon lira faiz desteği sağlandı.

6 milyon vatandaşın can güvenliği için çalışmalar devam ediyor

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyar 225 milyon lira tutarında kamulaştırma yapıldı. TOKİ, İLBANK ve belediyelere proje karşılığı olarak 9 milyar 629 milyon lira aktarıldı.

Bakanlık tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar, ülke genelinde yaklaşık 16 milyar lira harcama gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, yaklaşık 6 milyon vatandaşın can güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm uygulamalarına devam ediliyor.

Dönüşümler için yasal düzenlemeler yapılıyor

Bakanlık tarafından riskli yapıların dönüşümü için yasal düzenlemeler yapılıyor.

Yarım kalan veya başlanmayan kentsel dönüşüm projesi olmaması için tek taraflı fesih dönemi başlatıldı.

Müteahhitlik sektörünün disipline edilmesi sağlanırken, belediyelere de ilerleme raporu hazırlama zorunluluğu getirildi.

Vatandaşın, müteahhit borcundan dolayı mağdur olması engellendi

Müteahhit borcundan dolayı vatandaşların mağdur olmaması için, vatandaşların taşınmaz mülklerine haciz ve tedbir uygulanmaması sağlandı.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre binaların güçlendirilmesi sağlandı.