Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6’lık artışla 16 milyar 12 milyon dolara çıktı.

İstanbullu şirketler ise şubatta 6,1 milyar dolarlık ihraca imza attı. Bu oran, Türkiye’den şubat ayında gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 38,2’sini oluşturdu.

Aslan payı, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe

İstanbullu şirketlerin şubattaki ihracatında aslan payı, yüzde 16,9 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü, 897 milyon 904 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 645 bin 365 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

En fazla ihracat artışı savunma ve havacılık sektöründe

Şubat ayında İstanbullu şirketlerin ihracatının 19 sektörde arttığı, 8 sektörde azaldığı görüldü.

Dış satımda en fazla artışı yakalayan sektör yüzde 131,3 ile savunma ve havacılık sektörü olurken, 9 milyon 275 bin dolarlık gerilemenin yaşandığı gemi ve yat sektörü ise en fazla düşüşün yaşandığı sektör olarak kaydedildi.

En büyük pazar Almanya

Şubat ayında İstanbul’dan gerçekleştirilen 589 milyon 640 bin dolarlık ihracatla en büyük pazar Almanya oldu.

Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, İspanya ve İtalya takip etti.

Miktar bazında en fazla artış ABD’de

Söz konusu dönemde İstanbul'dan yapılan ihracatın miktar bazında en fazla artış yaşadığı ülke ise 65,8 milyon dolarla ABD oldu.