Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Şubat 2020’de 151 milyon 371 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,4 azalarak 129 milyon 641 bin dolara geriledi.

Dış satımın 85 milyon 550 bin doları İstanbul’dan yapılırken, bu oran toplam deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 66’sına denk geldi.

En fazla ihracat Rusya’ya

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke Rusya olarak kaydedildi.

Rusya’yı 9 milyon 436 bin dolarla Almanya ve 7 milyon 361 bin dolarla İtalya takip etti.

Sektörün ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Afrika ve Asya’ya yapılan ihracatta artış yaşandı

Afrika ülkelerine geçen yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 14, Asya ile Okyanusya bölgesine ise yüzde 10 artış yaşandı.

Fransa ve Hollanda gibi alım gücü yüksek ülkelere yapılan ihracat da pandemiye rağmen arttı.