Kurum, "2020 Yılına ilişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, 2020 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 220 birleşme ve devralma işlemi incelendi.

Bu işlemlerden 75'inde hedef şirket, Türkiye kökenli şirketler olurken bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 29 milyar 192 milyon lira oldu.

İncelenen işlemlerden 132'sinin ise yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmalara ilişkin olduğu görüldü. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde bildirilen toplam işlem bedeli 2 trilyon 668 milyar lira olarak belirlendi.

Kurum, 2019-2020 dönemi faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirildiği "2021 Etki Analizi Raporu"nu da yayımladı.