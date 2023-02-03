Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE AŞ) ihracatçıya bu yıl sağlayacağı kefalet tutarının 35-40 milyar liraya kadar çıkma potansiyeli bulunduğunu bildirdi.

Gültepe, bu yıla ilişkin ihracat hedefleri ve yapacakları çalışmalar konusunda değerlendirmede bulundu.

Dünyada devam eden resesyona dikkati çeken Gültepe, bu durgunluğun etkisiyle ihracat artış oranının geçen yılın son aylarında tek hanelerde kaldığını söyledi.

Gültepe, ocak ayı ihracatının yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'ün ilk ayında ihracat artış oranının çift haneli olması, yüzde 10'un üzerinde artış gerçekleşmesi bütün ihracatçıları sevindirdi. Yıla aslında iyi başladık, şu durgunluğun olduğu noktada ihracattaki yüzde 10 artış oranı, hepimizi gelecekle ilgili daha fazla umutlandırdı. Ülke ekonomisini, ihracatımızı, üretimimizi en az yüzde 10 büyütmeliyiz ki önümüzdeki dönemlerde ortaya koymuş olduğumuz hedefleri yakalamış olalım. Ocak ayı bunu gösterdi, inşallah bunun devamı olarak şubat, mart ve diğer aylarda da aynı şekilde çift haneden aşağı düşmeyecek şekilde inşallah üretim ve ihracatı artırmış oluruz." dedi.

"Yıl sonu hedefini çok rahat yakalarız"

Gültepe, ihracatın bu şekilde devam etmesi halinde 2023 yılı için 265 milyar dolar olarak belirlenen Orta Vadeli Program hedefinin çok rahat yakalanacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Küresel dünyada neyin, ne şekilde değişeceği belli olmuyor. İhracat hedefini normal sürecinde yakalayacağız gibi görünüyor. İnşallah dünya daha fazla normalleşir, PMI verilerinin Avrupa'daki gelişmesi, ABD'deki büyüme rakamlarının yüzde 2'nin üzerinde çıkması, biraz daha dünyanın normalleştiğinin göstergeleri. Bunlar pozitif olmaya devam edince ihracat da pozitif olmaya devam edecek."

Geçen yıl avro/dolar paritesinin 0,95'lere kadar gerilemesinin ülke ihracatında kayıplara neden olduğuna dikkati çeken Gültepe, "Biz Avrupa ve Avro Bölgesi ağırlıklı ihracat yapan bir ülkeyiz. Bu yılın ocak ayında 500 milyon dolar kayıp oldu, geçen yıla göre toplamdaki kayıp 15 milyar dolara yakın. Aslında geçen yıl ihracatımız 254,2 milyar dolar değil de 268 milyar dolar bandında olacaktı." ifadelerini kullandı.

Gültepe, beklentilerinin, avro/dolar paritesinin 2022'nin başında olduğu gibi 1,15 seviyesine oturması olduğunu söyledi.

"Ayak basılmayacak ülke olmayacak"

Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerle ilişkilerde yaşanan gelişmelerin ticarete etkisine de değinen Gültepe, şunları ifade etti:

"Mısır'a ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirmiştik. 2023 yılında 100'e yakın ticari heyet ziyareti yapacağız. Sadece ocak, şubat, martta nerdeyse 25'e yakın ziyaret gerçekleştireceğiz. Uzak ve yakın ülkelerden, aynı anda iki ülke de olabilecek heyet ziyaretleri düzenliyoruz. Ticaret Bakanı'mız ile beraber geçen hafta Venezuela'daydık. Çok başarılı görüşmeler oldu. Aynı şekilde bir heyet Pakistan'daydı. Biz özellikle uzağı yakın etmeye çalışıyoruz. TİM'in en önemli misyon ve vizyonlarından birisi de bu. Bu heyet ziyaretleri her ay artarak devam edecek. Özellikle Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, o bölgelerdeki siyasi gelişmelerin buradaki ihracata etkisi kat kat ortaya çıkıyor."

Gültepe, Suudi Arabistan'da mart ayında "Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı" düzenleneceğini belirterek, "Hedef ülkelerimizden 2023'te neredeyse ayak basmayacağımız yer olmayacak gibi görünüyor." dedi.

Venezuela ziyaretinin ardından şubat ve mart aylarında Tayland ve Kolombiya gibi uzak ülkelere de gidileceğini anlatan Gültepe, "Yakın ülkelerden de Fas ve farklı ülkeler var. Hem yakın hem uzak ülkelere gideceğiz. Bir ay içinde hem yakın hem uzak ülkelere doğru ticari heyetler yapacağız." diye konuştu.

"Kefalet rakamı ikiye katlanacak"

Gültepe, ihracatçının finansman sorununun çözülmesi amacıyla kurulan İGE AŞ'nin gün geçtikçe büyüdüğünü ve bugüne kadar 21 milyar liranın üzerinde krediye kefalet sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"İGE AŞ'nin kefalet rakamını çok rahat şeklide ikiye katlayıp, bu yıl 35-40 milyar liraya kadar çıkma potansiyeli var. Önümüzdeki dönemde TİM, birlikler ve ihracatçılar için iyi bir finans kaynağı olacak. Biraz süre lazım ama 3-4 sene içinde çok büyük bir çarpanla iyi bir destek sağlayacak. Yıl sonunda kadar 35-40 milyar liraya kadar zorlar diye düşünüyorum."