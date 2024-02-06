Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.02.2024 19:02

Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, hava yastıklarıyla ilgili bir sorun nedeniyle ABD'de 750 bin 114 aracını geri çağırdı.

Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasına göre, söz konusu karar 2020 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı Honda Accord, Pilot ve Civic modelleri ile 2020 ve 2021 yılları arasında üretilen bazı Honda CR-V ve Passport araçlarını kapsıyor.

Açıklamaya göre, 750 bin 114 araç, hava yastığıyla ilgili bir sorun nedeniyle çağırıldı.

ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un (GM) da bagaj kapağıyla ilgili bir sorun nedeniyle 323 bin 232 aracını geri çağırdığı duyuruldu.

NHTSA'nın açıklamasına göre, geri çağırma kararı Chevrolet Silverado 2500, 3500, GMC Sierra 2500 ve 3500 modellerini kapsıyor.

ETİKETLER
Otomotiv
Sıradaki Haber
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:05
Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı
19:20
Katil balinalar sürüklenen buzda sıkışıp kaldı
19:20
Acı anların en yakın tanıkları: Foto muhabirleri o anları anlattı...
19:00
BM: Irak'ın daha geniş bir çatışmanın içine çekilmesi engellenmeli
19:36
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
18:31
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor
Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor
FOTO FOKUS
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ