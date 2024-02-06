Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.02.2024 18:30

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazancıyla günü 8.869,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.890,52 puana taşıdı.

Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 1,04 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişelerinin devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyar lira ödeme yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:06
Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı
19:20
Katil balinalar sürüklenen buzda sıkışıp kaldı
19:07
Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı
19:20
Acı anların en yakın tanıkları: Foto muhabirleri o anları anlattı...
19:00
BM: Irak'ın daha geniş bir çatışmanın içine çekilmesi engellenmeli
19:36
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor
Gazzeliler döviz ve şekele ulaşmakta zorluk çekiyor
FOTO FOKUS
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
Depremin ardından dezenformasyon bültenleriyle asılsız haberlerin önüne geçildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ