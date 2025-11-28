Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.11.2025 10:32

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda yüzde 34,85 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,02, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,96 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,92, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,01 arttı.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,52, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,78 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,03, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,18 azaldı.

ETİKETLER
TÜİK Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
İşsizlik rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
11:39
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a 669 dalga halinde hava saldırıları düzenledi
11:38
İhracatın yarıdan fazlası deniz yoluyla taşındı
11:29
Tarımsal ekim döneminde gözler gelecek yağışlarda
11:44
Katil İsrail güçleri ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti
11:31
Kamuda en fazla BİT yatırımı Gelir İdaresi Başkanlığından
Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular
Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular
FOTO FOKUS
TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor
TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ