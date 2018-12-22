Hibrit ve elektrikli araçta zirve Antalya’nın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafiğe tescilli hibrit (benzin ve elektrikle çalışan) ve elektrikli araçlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkiye'de 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla trafiğe tescilli hibrit araç sayısının 3 bin 464, elektrikli araç sayısının ise 23 bin 822 olduğunu belirten Soylu, aynı tarihte yakıt türü hibrit ve sadece elektrik olan araçların tescil edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında ilk sırada 3 bin 533 araçla Antalya'nın yer aldığını belirtti.

Soylu, bu ili sırasıyla 3 bin 377 araçla İstanbul, 3 bin 266 araçla Adana, bin 567 araçla Manisa ve bin 544 araçla İzmir'in izlediğini kaydetti.

Soylu, "2015 yılında 2 bin 398, 2016'da 3 bin 669, 2017'de 8 bin 609 adet hibrit ve sadece elektrik olan araç yeni olarak tescil edilmiştir." açıklamasında bulundu.

“Tasarruf oranı yüzde 70'e ulaşıyor”

CHP Niğde Milletvekili Gürer, hibrit motorlu araçların şehir içi kullanımda önemli yakıt tasarrufu sağladığına işaret ederek, bu oranın mevcut kullanımdaki araçlara göre yüzde 70’lere kadar ulaşabildiğine dikkati çekti.

Büyük kentlerin trafik yoğunluğu dikkate alındığında boşa giden milyonlarca dolarlık akaryakıt kaybının, bu araçlarla önemli ölçüde düşürülebileceğinin altını çizen Gürer, şöyle devam etti:

"Ayrıca insan sağlığı açısından egzoz gazı ile oluşan risk düşürülmektedir. Gerek akaryakıt kullanımında azalma, gerek çevre dostu olması nedeniyle bu araçların teşviki ve kullanımının artırılması adına bu araçlara destek sağlanması ve kent içi trafiğine önemli katkısı olacak bu araçların desteklenmesi yararlı olacaktır."

Kaynak: AA