Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hibe desteğinin başvuru süresi uzatıldı
[Fotoğraf: Getty]
Esnaf ve sanatkarlara verilen hibe desteğinin başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Muş, şunları söyledi:
"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık."
Etiketler: Destek Ödemesi Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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