Hedef 2030’da 100 Turcorn

İlk olarak 2013 yılında, ABD Californa'daki Silikon Vadisi’nde dile getirilen ‘unicorn firma’ ifadesi, Türkiye’de ‘Turcorn’ olarak kullanılıyor.

Mitolojide, tek boynuzu olan ata verilen bu isim, saflığın, masumiyetin simgesi olarak biliniyor. Günümüzde yatırım dünyasında ise ‘Unicorn’ olarak ifade edilen şirketler, 1 milyar dolar yatırımcı değerine ulaşanlar oluyor.

Ülkemizde 7 'Unicorn' yani 'Turcorn' var

Türkiye’de ‘Turcorn’ olarak ifade edilen sınıflamaya, bugüne kadar 7 firma ulaşabildi. Bunların tamamı Türkiye’de kurulan ve küresel hale gelen firmalar.

Firmalardan 2’si oyun sektöründe, 2’si e-ticaret, 1’i perakende lojistik, 1’i yazılım, 1’i de elektronik para ve ödeme hizmeti sektöründe iş yapıyor.

Hedef Turcorn sayısında 100'e ulaşmak

Türkiye, Turcorn konusunda çıtayı yükseğe koydu. Özellikle AR-GE ve ‘start up’ projelere verilen yüksek desteklerle 2030 yılına kadar Turcorn sayısının 100’e ulaşması hedefleniyor.

Bu amaçla dev bir ekosistem oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde verilen destekler sayesinde 2023 sonunda ‘start up’ yatırımcı ekosisteminin boyutu 722 milyon dolara yükseldi.

556 lisanslı ‘melek yatırımcı' sayısına ulaşılırken 325 yatırım yapıldı. AR-GE merkezlerinin sayısı 1301’e, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firma sayısı 10 bin 420’ye, Türkiye’nin 2023 yılı küresel inovasyon endeksi sıralamasındaki yeri ise 39’a yükseldi.

Kimler Turcorn'a başvurabiliyor?

Turcorn’da ilk çalışmalar 2022’de başlatılmıştı. Proje ile Turcorn olma potansiyeli olan girişimcilere küresel hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için özel destekler sağlanıyor. Turcorn 100 programına 2012 yılı sonrasında kurulmuş olan ve son 3 yılda ortalama 15 milyon lira net satış hasılatı yapan ve yüzde 30 büyüme ortalaması yakalayabilen firmalar başvuruyor. Ayrıca son 3 yılda en az 2 milyon dolar değere ulaşan, en az 100 bin dolar yatırım alan ve yüzde 30 büyüyebilen firmalar da başvuru yapabiliyor.

Turcorn 100 listesine girmek üzere 15 firma daha çalışmalarını sürdürüyor. Firmaların projeye kabulü mart başında düzenlenen törenle yapıldı. Bunlar içinde oyun, sağlık, yazılım, yapay zeka, gıda gibi sektörlerle çalışmalar yürüten firmalar bulunuyor.

[15 firma daha Mart ayı itibariyle Turcorn adayı oldu.]

Projede yol göstericiler de yer alıyor

Turcorn 100 listesine aday olan firmalara destekler yanında yol göstericiler de sağlanıyor. Sektörde önemli işlere imza atmış Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu gibi birçok profesyonel iş insanı, yol gösterici olarak proje içinde yer alıyor. Projenin paydaşları içinde ise Türkiye’den ve dünyadan önemli firmalar yer alıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir parçası

Turcorn 100, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonunun bir parçası olarak görülüyor. Hedef ise yüksek teknoloji alanlarında küresel pazara rekabetçi ürünler sunabilmek. Bu amaçla 22 yılda teknoparkların sayısı 2’den 102’ye çıkarılırken, teknoparklarda çalışan AR-GE personel sayısı ise 272 bini aştı. 10 binden fazla teknoloji girişimi halen teknoparklarda sürdürülüyor.