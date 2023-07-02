Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.07.2023 10:40

Haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

İstanbul'da haziranda önceki aya göre en çok kıvırcık salatanın fiyatı artarken, en fazla düşüş kuru soğanda gerçekleşti.

Haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haziranda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 32,01 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, konut harcamalarından yüzde 23,81 ile fuel-oil, gıda harcamalarından yüzde 23,02 ile yeşil soğan, yüzde 22,50 ile çay, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 21,26 ile maç giriş bileti ücreti olarak belirlendi.

Haziranda kuru soğan yüzde 20,82 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan kuru soğan fiyatı yüzde 20,82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,62 ile bezelye, yüzde 16,29 ile taze fasulye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,17 ile battaniye, gıda harcamalarından yüzde 9,73 ile erik, yüzde 8,26 ile domates, yüzde 7,63 ile çilek, yüzde 7,31 ile kiraz, yüzde 7,04 ile kayısı ve yüzde 6,69 ile patates oldu.

ETİKETLER
Enflasyon İTO
Sıradaki Haber
TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
İran'dan Fransa için "seyahat" uyarısı
10:32
Gaziantep'te gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
10:29
Prim gün sayısının düşürülmesi için Meclis'in açılması bekleniyor
10:25
Van Gölü'ne düşen minibüsteki 11 kişi yaralandı
09:59
Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
09:58
TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Edirne’nin Enez ilçesinde avlanan mavi yengece iç piyasanın talebi artıyor
Edirne’nin Enez ilçesinde avlanan mavi yengece iç piyasanın talebi artıyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Bursa
Yakın Rotalar: Bursa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ