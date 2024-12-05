Hazır giyim ve konfeksiyonda aylık ihracat 1,5 milyar dolara yaklaştı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı üçüncü sektör konumunda yer alırken, sektörün ana ihracat pazarı olan Avrupa'daki ekonomik sıkıntılara karşın bölgeden talep gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22,3 milyar dolar oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 1 milyar 489,9 milyon dolara ulaştı.

Geçen ay hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatının toplam ihracattaki payı ise yüzde 7,6 olarak hesaplandı.

Sektörün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 1,1 milyar dolarlık dış giyim, 138 milyon dolarlık giyim aksesuarı, 131,3 milyon dolarlık ev tekstili, 56,1 milyon dolarlık diğer hazır eşya, 35,9 milyon dolarlık yatak kıyafetleri, 27,9 milyon dolarlık iç giyim, 14,9 milyon dolarlık bebe giyimi ve eşyası, 2,6 milyon dolarlık oyun ve spor malzemeleri ile 310 bin dolarlık konfeksiyon ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe, en fazla ihracat 235,8 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 169 milyon dolarla İspanya, yaklaşık 145 milyon dolarla Hollanda, 121,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 89,7 milyon dolarla Fransa ile 72,9 milyon dolarla ABD takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İspanya zirvede yer alırken, sektörün ülkeye dış satımı 22 milyon 144 bin dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 22 milyon 132 bin dolarla Hollanda, 20,9 milyon dolarla Almanya ile 15,3 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, kasımda hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en fazla ihracat 996,3 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi. Bu kenti sırasıyla 122,2 milyon dolarla Bursa, 106,1 milyon dolarla İzmir, 93,9 milyon dolarla Denizli, 17,8 milyon dolarla Tekirdağ izledi.