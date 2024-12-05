Antalya, D-8 Turizm Şehri Ödülü'nü kazanan ilk şehir oldu

Kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle dünya turizminin gözde merkezlerinden biri olan Antalya, kazandığı uluslararası ödülle prestijini bir kez daha kanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı, "2025 yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olduğunu duyurdu.

"En çok tercih edilen merkezlerden biri olmaya devam edecek"

Ersoy, "Antik çağlardan günümüze kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliklerini doğal güzellikleriyle harmanlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bu eşsiz şehrimiz, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olmaya devam edecek. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.