Hazineye ait tarım arazilerine başvurular 23 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük eylem planında yer alan "Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması"nı sağlayan ve 218 bin çiftçinin faydalanacağı düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçi başvuruda bulundu.

Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana’dan gelirken, Adana’yı bin 824 başvuruyla İzmir, bin 500 başvuruyla Antalya, bin 180 başvuruyla Kırklareli ve bin 100 başvuruyla mersin takip etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çiftçilerin, kiranın yüzde 25’ini peşin, kalanını da iki taksitle ödeyebileceğini belirterek, “Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek." dedi.

Kaynak: AA