  • 05 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.175
    EURO 7.106
  • BIST 94912.83
    ALTIN 238.525
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hazineye ait tarım arazilerine başvurular 23 bine yaklaştı

Hazineye ait tarım arazilerine başvurular 23 bine yaklaştı

Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanmasını düzenlemeye 22 bin 860 kişi başvurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hazineye ait tarım arazilerine başvurular 23 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük eylem planında yer alan "Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması"nı sağlayan ve 218 bin çiftçinin faydalanacağı düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçi başvuruda bulundu.

Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana’dan gelirken, Adana’yı bin 824 başvuruyla İzmir, bin 500 başvuruyla Antalya, bin 180 başvuruyla Kırklareli ve bin 100 başvuruyla mersin takip etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çiftçilerin, kiranın yüzde 25’ini peşin, kalanını da iki taksitle ödeyebileceğini belirterek, “Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek." dedi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER