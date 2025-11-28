Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.11.2025 10:42

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stajyer muhasebat kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 stajyer muhasebat kontrolörü istihdam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stajyer muhasebat kontrolörü alacak
[Fotograf: AA]

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 stajyer muhasebat kontrolörü alınacak.

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 22-31 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda "e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.

Giriş sınavı, 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek.

ETİKETLER
İstihdam Staj Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
11:39
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a 669 dalga halinde hava saldırıları düzenledi
11:38
İhracatın yarıdan fazlası deniz yoluyla taşındı
11:29
Tarımsal ekim döneminde gözler gelecek yağışlarda
11:44
Katil İsrail güçleri ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti
11:31
Kamuda en fazla BİT yatırımı Gelir İdaresi Başkanlığından
Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular
Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular
FOTO FOKUS
TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor
TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ