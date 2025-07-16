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Ekonomi
AA 16.07.2025 09:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek'in kişisel faiz beklentisini dile getirdiği" iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır" ifadesine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Şimşek'in kişisel faiz beklentisini dile getirdiği" iddiasını yalanladı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Faiz
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