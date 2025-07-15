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Ekonomi
TRT Haber 15.07.2025 11:32

Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak?

SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın ikinci 6 ayında uygulanacak zam oranı yüzde 16,67 oldu. Emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak.

Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak?
[Fotograf: AA]

Yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artış oranı netleşti. Memur ve emeklisi, maaşlarını yüzde 15,57 zamlı aldı.

SSK ve Bağ-kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 ayında uygulanacak zam oranı ise yüzde 16,67 oldu. Ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak. Emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre zamlı aylıkları hesaplara yatırılacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara ayın 17'sinde ödeme yapılacak. 7 olanlara 18'inde; 5 olanlara 19'unda; 3 olanlara 20'sinde 1 olanlara ise ayın 21'inde maaş ödenecek.

Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlara ayın 22'sinde, 6 olanlara 23'ünde ödeme yapılacak.
4 olanlara 24'ünde, 2 olanlara 25'inde 0 olanlara ise 26 Temmuz'da aylıkları yatacak.

Bağ-kur emeklilerine aylık ödemeleri ise 25 Temmuz'da başlayacak. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, aylığını ayın 25'inde alacak. 3 ve 1 olanlara ise ayın 26'sında aylıkları ödenecek.  4, 6 ve 8 olanların aylığı ayın 27'sinde yatacak. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlara da 28 Temmuz'da ödeme yapılacak. 

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