Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak?

Yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artış oranı netleşti. Memur ve emeklisi, maaşlarını yüzde 15,57 zamlı aldı.

SSK ve Bağ-kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 ayında uygulanacak zam oranı ise yüzde 16,67 oldu. Ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak. Emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre zamlı aylıkları hesaplara yatırılacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara ayın 17'sinde ödeme yapılacak. 7 olanlara 18'inde; 5 olanlara 19'unda; 3 olanlara 20'sinde 1 olanlara ise ayın 21'inde maaş ödenecek.

Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlara ayın 22'sinde, 6 olanlara 23'ünde ödeme yapılacak.

4 olanlara 24'ünde, 2 olanlara 25'inde 0 olanlara ise 26 Temmuz'da aylıkları yatacak.

Bağ-kur emeklilerine aylık ödemeleri ise 25 Temmuz'da başlayacak. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, aylığını ayın 25'inde alacak. 3 ve 1 olanlara ise ayın 26'sında aylıkları ödenecek. 4, 6 ve 8 olanların aylığı ayın 27'sinde yatacak. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlara da 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.