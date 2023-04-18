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Ekonomi
AA 18.04.2023 12:39

Hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri borçlarını yapılandırılabilecek.

Hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma

Hazine taşınmazlarına yönelik tahsil edilmesi gereken, vadesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla ödenemeyen kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri gibi borçlar ve bu borçların gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçların yapılandırılarak ödenebilmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak, gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesine imkan sağlanacak.

Deprem bölgesinde başvurular 31 Ekim'de sona erecek

Tebliğ kapsamından yaralanmak isteyen vatandaşların, 31 Mayıs'a kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine başvurmaları gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ilde ise başvuru tarihi 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

48 aya kadar eşit taksit imkanı

Yapılandırılan alacaklar, peşin veya 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim uygulanacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.

İlk taksitin son ödeme tarihi 3 Temmuz

Taksitle ödeme durumunda ilk taksitin son ödeme tarihi 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden birer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Borç Yapılandırma
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