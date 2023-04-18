Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri devam ediyor

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ikramiyeleri ise yarın hesaplara geçecek.

Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşları erken ödeniyor. SSK kapsamında emekli olan kişilerin aylıkları ve ikramiyeleri geçen hafta hesaplarına yatırıldı.

EYT'liler ilk aylıklarını alıyor

EYT'liler de ilk aylıklarını alıyor. Bağ-Kur kapsamında emekli olanların aylık ve ikramiyeleri dün ödenmeye başladı.

Aylık alma günü ayın 25 ve 26'sı olanların ödemeleri yapıldı.

Ödeme günü 27'si ve 28'i olanların emekli maaş ve bayram ikramiyeleri de bugün hesaplarına yattı.

Emekli sandığı kapsamındaki ikramiyeler yarın ödenecek

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplarına geçecek.

Bayram ikramiyesi kapsamında emeklilere 2 bin lira ödeme yapılıyor.