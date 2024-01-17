Hayvancılık sektörü yatırımlarına 1,9 milyar liralık ödenek

2024 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, hayvancılık sektörüne yeni projeler için 1 milyar 14 milyon 200 bin, devam eden projeler için 849 milyon 215 bin lira kaynak ayrıldı.

Böylece hayvancılık sektöründe çeşitli yatırım projeleri için toplam 1 milyar 863 milyon 415 bin lira ödenek kullanılacak.

Hayvancılık yatırımlarında en büyük payı, yurt genelinde uygulanacak "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi" aldı. Proje kapsamında bu yıl 567 milyon lira yatırım yapılacak. Bu çerçevede bakım onarım, müşavirlik ve makine teçhizat alımı gibi çalışmalar yürütülecek. Projenin bu yıl bitirilmesi planlanıyor.

Söz konusu projenin ardından yatırım payı açısından ikinci sırayı, 250 milyon lirayla, "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" aldı. Tüm illerde uygulanacak projeyle iklim değişikliklerinin tarım sektörüne etkilerinin en aza indirilmesi ile verimli üretimin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Adana, Ankara, Balıkesir ve Konya'da çalışmaları yürütülen "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" dahilinde ise ahır ve ağıl yapımı bakımı onarımı, depo, etüt-proje hizmet binası, makine-teçhizat, müşavirlik ve kontrollük, tarımsal tesisler için 188,4 milyon liralık yatırım planlanıyor.

Ankara'da devam eden "Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi Projesi" için de 150 milyon lira ayrıldı.

Veterinerlik alanı için 175 milyon lira kaynak ayrıldı

"Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında da bu yıl inşaat, tarım alet ve makineleri için 131 milyon liralık yatırım yapılacak. 2019'da başlayan ve 11 ilde uygulanan projenin 2024'te bitirilmesi öngörülüyor.

Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 81 ilde yürütülecek çeşitli projeler için ise 126,2 milyon ödenek ayrıldı.

81 ili kapsayan "Veteriner Kontrol Enstitüleri Kapasite Güçlendirme Çalışmaları Projesi" için 100 milyon lira, Ankara'da devam eden Veteriner Ürünleri Kontrol Merkezi Projesi içinde 75 milyon lira kaynak aktarılacak.

Ankara, Eskişehir ve Tokat'ta devam eden "Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projesi" için 81 milyon lira, "Büyükbaş Hayvancılık Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi" için de 80 milyon lira kaynak ayrılması öngörüldü.

Öte yandan, devam eden "Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi" için de 93,5 milyon lira kaynak sağlandı.