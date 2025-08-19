Açık 19.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 19.08.2025 05:55

Hatay'da yetiştirilen balıklar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında kafeslerde yetiştirilen çupra ve levreklerin büyük kısmı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Hatay'da yetiştirilen balıklar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
[Fotograf: AA]

zel bir firma tarafından 5 yıl önce Pirinçlik Mahallesi kıyısında faaliyete geçirilen tesis aracılığıyla denize kurulan 33 kafeste balık yetiştirilmeye başlandı.

Çupra ve levrek yetiştiriciliğinin yapıldığı tesiste 20'si kadın 70 kişiye istihdam sağlandı.

Açıktaki kafeslerde büyütüldükten sonra kıyıdaki tesise taşınan balıklar, kadınlar tarafından temizlenip uygun saklama koşullarında paketleniyor.

Balıkların yaklaşık yüzde 10'u yurt içinde satılıyor, yüzde 90'ı da İspanya, İtalya ve Portekiz'e gönderiliyor.

Hatay'da yetiştirilen balıklar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Hedef 12 bin ton üretim

Tesis sorumlusu Mustafa Bozkuş, 2019'da faaliyete geçen tesiste şu anda yıllık 8 bin ton balık yetiştirdiklerini söyledi.

Akdeniz'in mavi sularının kafes balıkçılığı için güzel imkan sunduğunu anlatan Bozkuş, çupra ve levreğin yurt dışından çok fazla talep gördüğünü belirtti.

Ürünlerin büyük bölümünü ihracata gönderdiklerini dile getiren Bozkuş, "Üretime 500 tonla başladık, şimdi hedefimiz 12 bin ton. Üretimimizi artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Arsuz'da üretilen balıklarımızın yüzde 90'ı İtalya, İspanya ve Portekiz'e ihraç edilmektedir. Arsuz bölgesinde yetiştirdiğimiz balıklar özellikle tercih edilmektedir." dedi.

Bozkuş, hem tesisin üretim kapasitesini artırmayı hem de daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Hatay'da yetiştirilen balıklar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Kadınlar kazanç elde ediyor

Tesiste çalışan kadınlardan 47 yaşındaki Ayten Sürücü, kazancıyla 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladığını söyledi.

29 yaşındaki Sezen Orul ve 19 yaşındaki Sümeyra Cıvıkçıoğlu da balıkları temizleyip paketleyerek gelir elde ettiklerini anlattı.

Hatay Balıkçılık İhracat
