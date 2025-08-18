Az Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.08.2025 18:40

BIST 100 günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamladı.

BIST 100 günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapacağı görüşme öncesinde, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Avrupa'da tarımsal üretimde birinciyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:04
Akdeniz Üniversitesinin yeni hastane binası için temel atma töreni yapıldı
18:23
Hamas, Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti
17:56
Bakan Bolat: Avrupa'da tarımsal üretimde birinciyiz
17:42
Antalya'daki orman yangınlarının neredeyse yarısı "kontrolsüz piknik" kaynaklı
17:23
Gazze'yi kıtlığa sürükleyen İsrail, Güney Sudan'a "insani yardım" yapacağını duyurdu
17:22
Cambridge Sözlüğü'ne yeni kelimeler eklendi
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
FOTO FOKUS
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ