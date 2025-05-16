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Ekonomi
AA 16.05.2025 12:27

Haşhaş kapsülü alım ve satımında usul ve esasları TMO belirleyecek

Haşhaş kapsülü ve tohumu alım ve satım dönemlerinde uygulanacak usul ve esaslarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkili olacak.

Haşhaş kapsülü alım ve satımında usul ve esasları TMO belirleyecek

Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMO, haşhaş tohumunun alımı ve satımına ilişkin fiyatı ve miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak belirleyecek. Alım ve satım dönemlerinde uygulanacak usul ve esaslar da TMO tarafından tespit edilecek.

Karardaki, "Görev zararı ve hesaplama yöntemi" başlığı "Görevlendirme bedeli ve hesaplama yöntemi" şeklinde değiştirildi. TMO tarafından haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevlerinin dış satışından, haşhaş tohumunun üretim, dağıtım ve satışından doğabilecek zararlar görevlendirme bedeli sayılacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Söz konusu karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
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