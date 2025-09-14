Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.09.2025 12:53

Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatı 9 milyon 942 bin 815 dolara yükseldi.

Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan,  Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlanırken bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldı.

Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika ilk sırada yer alırken bu ülkeye hamsi dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapılırken, söz konusu ihracat bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştı.

Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla Fransa ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya'nın takip ediyor.

ETİKETLER
Hamsi İhracat
Sıradaki Haber
Togg yeni tasarımının rengini 'Mardin'den ilham aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Düzensiz göçle mücadele etkin şekilde sürüyor
12:31
Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
12:18
SANCAR SİDA'dan hedefe tam isabet
12:08
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın açılıyor
12:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapay zeka destekli yeni dönem
12:02
CHP'de gözler yarına çevrildi
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp krizi büyüyor
İzmir'de çöp krizi büyüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ