Uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası için sona gelindi. Erken uyarı sistemi kurulacak. Gıda sektörünün etkin çalışması sağlanacak. Gıda komitesinin politika önerileri çerçevesinde hızlı kararlar alınacak.

Hallerin modernizasyonu yapılacak ve alt yapısı yenilenecek

Hal yasasıyla sebze ve meyvelerin ticaretine ilişkin köklü nönüşümler hayata geçirilecek. Fırsatçılığın önüne geçilecek. Hallerdeki ürün çeşitliliği artırılacak, hallerin modernizasyonu yapılacak ve alt yapısı yenilenecek.

"Hal yasasıyla ilgili çalışmaları hızla tamamlıyoruz"

Yasaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşlenmiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak hal yasasıyla ilgili çalışmaları hızla tamamlıyoruz. Üretim toptan ve perakende zincirinde gıda üretiminin tamamı, anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır" dedi.

İsraf asgari seviyeye çekilecek

Yasada yapılacak yeni düzenlemeler ile gıda sektöründeki israfın asgari seviyeye çekilmesi amaçlanıyor. Üretimden satışa kadarki süreçte maliyetlerin azaltılarak, gıda fiyatlarının düşürülmesi öngörülüyor.

Hal Yasası'ndaki yeni düzenlemelere ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Haber: Mustafa Yıldırım