Ekonomi
AA 17.05.2026 12:20

Hafif çelik bina yapım sürecinde düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan "Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik"e göre, hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları ile kesit ve sistem davranışına ilişkin kurallar düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmeliğe ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yönetmelikle hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin teknik standartlar belirleniyor.

Yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları ile kesit ve sistem davranışına ilişkin kurallar bütüncül bir çerçevede düzenlendi. Bu kapsamda prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı.

Düzenlemeyle hafif çelik yapı elemanlarında kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korunmaya yönelik hükümler detaylandırıldı. Galvaniz kaplama miktarının ise yapının bulunduğu ilin korozyon sınıfı dikkate alınarak belirlenmesi sağlandı.

Ayrıca, yapı elemanları ve birleşimlerinin vida ve bulon kullanılarak güvenli tasarımına ilişkin esaslar da açık şekilde düzenlendi.

Yönetmelikle tasarım ve uygulama süreçlerinin daha etkin şekilde denetlenebilir ve kontrol edilebilir olması sağlanırken, hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Bu kapsamda sıcaklık etkisi altındaki taşıma gücü ve rijitlik kayıplarının tasarımda dikkate alınması zorunlu hale getirildi.

