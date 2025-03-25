Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.03.2025 10:14

Güven endeksi hizmet sektöründe arttı

Güven endeksi, martta geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 0,2 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 geriledi.

Güven endeksi hizmet sektöründe arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,5 azalarak 113,4, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalarak 88,9 değerini aldı.

Hizmet sektöründe martta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3 yükselirken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 4, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,4, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 2,5 azaldı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,6, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,3 gerileme gösterdi.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Tarımsal girişime 188 milyon avro hibe desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Çanakkale'nin simge yapılarında kolon kanserine dikkat çekildi
11:13
Çin'deki elektrikli araç satışları dünyanın geri kalanını ikiye katladı
11:06
Merkez Bankası NDF işlemlerine başladı
10:58
Güney Kore'deki orman yangınları 15 bin hektarlık alanı kül etti
11:06
Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7,6 milyon dolar sahte banknot
10:46
Reel Kesim Güven Endeksi martta arttı
Iwatayama Maymun Parkı
Iwatayama Maymun Parkı
FOTO FOKUS
Çöpe yanıcı madde attı, alevler 2 binaya sıçradı
Çöpe yanıcı madde attı, alevler 2 binaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ