Salgına dayalı sorunlar devam etse de alınan önlemlerle ihracat kesintisiz sürüyor.

Dünya genelinde salgın sürecinde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen hububat-bakliyat sektörü ise ihracatını artırdı.

Şubatta yapılan ihracatın neredeyse tamamı Güneydoğu’dan

2021'in ilk 2 ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7'lik artışla 145 ülkeye 349 milyon 718 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Şubat ayında Türkiye genelinde yapılan 640 milyon 506 bin dolarlık ihracatın 179 milyon 114 bin dolarlık kısmı Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildi.

Konteyner sıkıntısı için çalışmalar sürüyor

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan ihracatta konteyner sıkıntısının çözümü için, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Ticaret Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.