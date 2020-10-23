Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehirde pestil ve kömenin hammaddesi olarak kullanılan cevizin, 2019 yılında 6 bin 850 dekar alanda toplam 905 ton olarak üretiminin gerçekleştiği belirtildi.

Bu yıl ise 7 bin 262 dekar alanda toplamda 1135 ton ceviz üretildiği belirtilen açıklamada, geçen yıla göre ceviz üretim alanlarında yüzde 11, ürün miktarında ise yüzde 25 artış olduğu vurgulandı.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, şehirde 36 işletmenin yıllık 10 bin ton pestil ve köme ürettiğini, bu üretimlerde cevize yoğun ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

İhtiyacın giderilmesi noktasında müdürlük olarak ceviz dikimi gerçekleştirdiklerini aktaran Birşen, şunları kaydetti:

"Bu üretim yerelde münferit olarak ev önlerinde, küçük arazilerde dikili ceviz ağaçları ile sağlanmaktadır. Sektörün ihtiyacını karşılamak için son beş yılda 116 bin ceviz fidanını toprakla buluşturarak 7 bin 650 dönüm alanda modern kapama ceviz bahçeleri kurduk. Amacımız hem pestil, köme sektörünün ilimizden ceviz ihtiyacını karşılamak hem de kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir seviyesini yükseltmek, tarımsal hasılamızı artırmak."