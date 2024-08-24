Az Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.08.2024 09:16

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucuya geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de yaklaşık 56 milyon lira değerinde çalıntı araç ele geçirirken, İstanbul ve Edirne'deki operasyonlarda yaklaşık 700 kilogram uyuşturucu maddeye ve 30 bin 700 elektronik sigaraya el koydu.

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucuya geçit vermedi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı.

Bu kapsamda Mersin'de yapılan operasyonda, çok sayıda lüks aracın limana yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde şase ve plakaları sorgulanan araçların 9'unun çalıntı olduğu belirlendi.

Çalıntı lüks araçların yaklaşık 56 milyon lira değerinde olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

MİT ile koordineli uyuşturucu operasyonu

Öte yandan İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan bir tırı takibe aldı. Tır içindeki eşyaların bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlattı.

İki farklı adreste eş zamanlı yürütülen operasyonlarda çok sayıda çuvalda yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda ise ekipler, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir tırı mercek altına aldı.

Ekipler, detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 elektronik sigara ele geçirdi.

Her iki olayla ilgili Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza
Sıradaki Haber
SPK: Maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlara ve yayanlara inceleme başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:01
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
10:59
Bakanlıktan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine inceleme
10:46
Edirne'ye içme suyu sağlayan barajda su seviyesi azalıyor
09:40
Mali'de "ulusal afet" ilan edildi
09:35
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
09:31
Fitch: İşsizlik oranları gelişmiş ekonomilerde yükseliyor
Huvvara'daki Filistinliler, işgalci İsraillilerin saldırıları yüzünden kendi evlerinde "hapis hayatı" yaşıyor
Huvvara'daki Filistinliler, işgalci İsraillilerin saldırıları yüzünden kendi evlerinde "hapis hayatı" yaşıyor
FOTO FOKUS
Sosyal medyada hakaret tazminat kapısı oldu
Sosyal medyada hakaret tazminat kapısı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ