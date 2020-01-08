4376 sayılı yasa kapsamında kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanmada muafiyet hükümlerini düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşlarının, devlet ve üniversite hastanelerinde alacakları sağlık hizmeti, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu.

Buna göre, GSS prim borcu bulunanlar, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.

GSS borcu nasıl öğrenilir?

GSS prim borçları e-devlet uygulamasında yer alan 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ bölümünden sorgulanabiliyor. GSS borcunuzu internetten üzerinden online olarak kredi kartıyla da ödeniyor.

2020’ de ödenecek GSS primi aylık 88,29 TL

2020’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de arttı. Asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak. Başta Bağ-Kurlular olmak üzere sağlık primlerini kendi ödeyerek, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlananlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. Buna göre 2020’de aylık GSS için ödenecek prim 88.29 lira, yıllık da 1.059.48 lira oldu. 2019’de bu rakam aylık 76.6 liraydı.

Kaynak: TRT Haber