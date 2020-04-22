Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380,8 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe rağmen ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 376,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 380,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 627 lira, Cumhuriyet altını da 2.560 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 380 lira 28 kuruştan satışı ise 380 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 601 lira satış fiyatı 623 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 21 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.697,31 dolar

Satış: 1.697,50 dolar

Gram

Alış: 380,28 lira

Satış: 380,80 lira

Çeyrek

Alış: 606,57 lira

Satış: 627,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.513,00 lira

Satış: 2.560,00 lira