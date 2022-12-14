Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.086 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,7 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.084,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1.086 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.780 lira, Cumhuriyet altını da 7.225 liradan satılıyor.

Dün ABD'de yıllık enflasyonun kasımda yüzde 7,1 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından, yüzde 1,7 artışla günü 1.810,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.811 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de enflasyonun kasımda yavaşlamaya devam etmesinin ardından altına olan talebin arttığını belirterek, gözlerin bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini söyledi.

Fed'in faiz kararı, üyelerin beklentilerini içeren nokta grafiğindeki değişiklikler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1086 lira 30 kuruşken satışı ise 1086 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.731 lira satış fiyatı 1.780 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.811,31 dolar

Satış: 1.811,70 dolar

Gram

Alış: 1086,30 lira

Satış: 1086,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.731,57 lira

Satış: 1.780,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 7.118,00 lira

Satış: 7.225,00 lira