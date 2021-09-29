Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 29 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,739 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 29 Eylül’de gram altın 501 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 29 Eylül 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,37 üzerinde 494,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 494 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.739 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, dünya genelinde tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemlerin risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemeyle altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.
Bugün, ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankası başkanlarının Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nda yapacakları konuşmaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 494 lira 30 kuruşken satışı ise 494 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 805 lira satış fiyatı 810 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 29 Eylül güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.739,31 dolar
Satış: 1.739,50 dolar
Gram
Alış: 494,30 lira
Satış: 494,50 lira
Çeyrek
Alış: 805,57 lira
Satış: 810,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.285,00 lira
Satış: 3.315,00 lira
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