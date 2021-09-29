Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,37 üzerinde 494,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 494 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.739 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemlerin risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemeyle altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.

Bugün, ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankası başkanlarının Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nda yapacakları konuşmaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 494 lira 30 kuruşken satışı ise 494 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 805 lira satış fiyatı 810 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 29 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.739,31 dolar

Satış: 1.739,50 dolar

Gram

Alış: 494,30 lira

Satış: 494,50 lira

Çeyrek

Alış: 805,57 lira

Satış: 810,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.285,00 lira

Satış: 3.315,00 lira