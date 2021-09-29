Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gıda Komitesi toplanıyor
[Fotoğraf: AA]
Gıda Komitesi gıda fiyatlarındaki yükselişi değerlendirmek üzere Ticaret Bakanı Mehmet Muş başkanlığında toplanıyor. Toplantıda fahiş fiyat artışına karşı alınabilecek önlemler konuşulacak.
Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik oluşturulan "Erken Uyarı Sistemi"nde gelinen aşama, Gıda Komitesinde değerlendirilecek.
Merkez Bankası, yaş sebze ve meyve fiyatlarını anlık takip ve müdahale etmek için hazırlanan sisteme ilişkin sunum yapacak.
Sistem, riskli bölgelerde arz eksikliklerini ürün bazında tespit edebilecek. Normalin üzerindeki fiyat değişimlerinin sebepleri yetkililere iletilecek.
Toplantıda alınan kararların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Etiketler: Merkez Bankası Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş
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