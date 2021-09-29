Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 artışla 1.392,13 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,36 puan ve yüzde 0,60 artarak 1.392,13 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,57 azalışla 1.383,77 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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