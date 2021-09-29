Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Borç yapılandırması için yarın son gün
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılması için son başvuru günü yarın doluyor. Düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan borçlar da yapılandırılabiliyor.
Yapılandırma kapsamında, prim ve genel sağlık sigortası alacakları gibi SGK borçlarında, gecikme cezası ve yasal faizler silinecek. Mükelleflere peşin veya 2 taksitle ödeme seçeneği sunulacak.
Yarın son gün
Prim borçlarının yapılandırılması için başvurular yarın sona erecek. Borçların ilk taksit ödemesi için son tarih ise 30 Kasım.
52 milyar liralık borç yapılandırıldı
Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 milyon başvuru ile 52 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şu ana kadar 1 milyar 300 milyon liralık tahsilat yapıldı.
Etiketler: SGK
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