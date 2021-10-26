Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 548 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel 568 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 557,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 548,00 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 900 lira, Cumhuriyet altını da 3.670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.801 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmeler sonrası artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, bugün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının hızlı gerilemesine sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 9,4680 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 548 lira 30 kuruşken satışı ise 548 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 895 lira satış fiyatı 900 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 26 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.801,31 dolar

Satış: 1.801,50 dolar

Gram

Alış: 548,30 lira

Satış: 548,50 lira

Çeyrek

Alış: 895,57 lira

Satış: 900,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.648,00 lira

Satış: 3.670,00 lira