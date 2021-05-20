Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 504 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olduğu günde, ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto para piyasalarında sert düşüşlerin yaşanması da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını ve güvenli limanlara yönelmesini beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle dün uluslararası piyasalarda dolar kurundaki artışın etkisiyle altının gram fiyatı, 510,4 lirayla 9 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü yüzde 0,7 artışla 505,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise kurdaki düşüş öncülüğünde güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 503,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.

Dün 1.890 dolara kadar yükselse de Fed tutanaklarının ardından kazançlarını geri vererek 1.869,5 dolardan günü kapatan altının onsu, bugün yüzde 0,2'lik artışla 1.873,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyonist baskılarla Fed'in öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, diğer taraftan riskli varlıklardan kaçışın hızlanmasının fiyatları desteklediğini söyledi.

Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların ana gündemi olacağını belirten analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.875 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.900 dolar seviyesinin takip edileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 504 lira 50 kuruşken satışı ise 504 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 817 lira satış fiyatı 822 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 20 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.873,31 dolar

Satış: 1.873,50 dolar

Gram

Alış: 504,50 lira

Satış: 504,80 lira

Çeyrek

Alış: 817,57 lira

Satış: 822,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.312,00 lira

Satış: 3.345,00 lira