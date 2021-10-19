Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 532 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 529,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 532,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 873 lira, Cumhuriyet altını da 3.560 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.782 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların piyasalar için risk unsuru oluşturduğunu belirterek, bugün yurt içinde dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişin altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 9,28 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 532 lira 30 kuruşken satışı ise 532 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 868 lira satış fiyatı 873 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 19 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.782,31 dolar

Satış: 1.782,50 dolar

Gram

Alış: 532,30 lira

Satış: 532,50 lira

Çeyrek

Alış: 868,57 lira

Satış: 873,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.527,00 lira

Satış: 3.560,00 lira