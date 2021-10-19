Bitkisel çaylar satan dükkânların tezgâhlarını süsleyen ıhlamurlar satışa çıktı.

Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor.

Ihlamurları 50 gramlık paketler hâlinde hazırlayıp 10 liradan sattıklarını anlatan esnaf Serdar Çelik, ıhlamurda bu sene verimin düşük olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.