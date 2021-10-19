Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Su Şurası sonrası açıklanacak kararların orta ve uzun vadeli stratejilere yön vermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

DSİ olarak son 20 yılda 284 milyar liralık yatırımla toplamda 8 bin 696 tesisi hizmete aldıklarını vurgulayan Yıldız, su kaynaklarının değerlendirilmesi açısından su arzını artırıcı ve suyun daha tasarruflu kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

"200 milyar metreküp hedeleniyor"

Kaya Yıldız, depolama tesislerinin en hızlı şekilde hayata geçirilmesini sağladıklarından bahsederek, şöyle konuştu:

"Baraj ve göletleriyle 1500'ün üzerinde depolama tesisimiz hizmet veriyor. Bu yıl da 90 depolama tesisini hizmete almayı hedefledik. Bu depolamaların artırılması şu anlama geliyor; boşa akan suyumuzu, yağışlı dönemde denizlere akan suyumuzu depolamış olacağız. Yağışlı sezonda fazla olan suyumuzu, yazın ve suya ihtiyacın fazla olduğu dönemlerde kullanmak durumundayız, bunun için de depolarımızın tamamlanması olmazsa olmaz. İnşaatlarımıza devam ediyoruz. Şu an 180 milyar metreküp toplamda bir depolama rezervimiz var. Hedefimiz bunu 3-4 yıllık sürede 200 milyar metreküpe çıkarmak."